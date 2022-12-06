Рой Кин — об игре Беллингема: играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Когда становится тяжеловато, нужен полузащитник, который может сотворить немного волшебства, и именно это сделал Беллингем. Блестяще.
Это то, чего вы хотите от полузащитника: мощный, сильный, у него есть умение предугадывать и немного удачи.
Он станет суперзвездой. Мы все время используем это слово, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию.
Я давно не видел, чтобы молодой полузащитник так играл. Его зрелость, его принятие решений, что очень важно для полузащитника, у этого парня есть все», – приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на эфир ITV Sport.
В 1/8 финала ЧМ-2022 Англия обыграла Сенегал (3:0). 19-летний хавбек «Боруссии» Дортмунд сделал голевую передачу.
Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича
- 6 декабря 2022
-
02:46
-
02:44
-
02:44
-
02:41
-
02:35
-
02:24
-
02:06
-
01:57
-
01:45
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:15
-
00:05
- 5 декабря 2022
-
23:55
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:28