Рой Кин — об игре Беллингема: играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.



«Когда становится тяжеловато, нужен полузащитник, который может сотворить немного волшебства, и именно это сделал Беллингем. Блестяще.



Это то, чего вы хотите от полузащитника: мощный, сильный, у него есть умение предугадывать и немного удачи.



Он станет суперзвездой. Мы все время используем это слово, но посмотрите на его зрелость. Он играет так, как будто провел уже сто матчей за Англию.



Я давно не видел, чтобы молодой полузащитник так играл. Его зрелость, его принятие решений, что очень важно для полузащитника, у этого парня есть все», – приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на эфир ITV Sport.



В 1/8 финала ЧМ-2022 Англия обыграла Сенегал (3:0). 19-летний хавбек «Боруссии» Дортмунд сделал голевую передачу.

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