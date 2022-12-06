Неймар развернул баннер с Пеле, Тите зажигал с командой. Лучшие фото победы Бразилии
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5 декабря в Дохе на стадионе «974» в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре национальная команда Бразилии разгромила сборную Южной Кореи. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Тите.
После окончания матча бразильцы вынесли большой баннер с изображением Пеле на поле и сфотографировались с ним в центральном круге. Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.
В четвертьфинале Бразилия сыграет со сборной Хорватии. Игра состоится 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало встречи — в 18:00 мск.
Лучшие кадры с матча Бразилия — Южная Корея — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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