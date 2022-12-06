Главный тренер сборной Бразилии Тите: Неймар — лидер команды, он усиливает игру всех

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы в матче с Южной Кореей высказался о возвращении Неймара и модели игры команды.



«Неймар — лидер команды. Его всегда ищут на поле. У каждого из наших футболистов есть свои поразительные навыки, а Неймар – центр, который усиливает игру всех остальных.



Если баланс хотя бы на мгновение нарушается, вероятность проигрыша возрастает.



Когда у вас в составе такие игроки, нужно правильно располагаться на поле, играть без мяча, важна и поддержка задней линии. Например, у двух наших фланговых защитников больше роль созидателя. Это живой механизм, который мы пытаемся сбалансировать», – приводит слова Тите Globo.



Сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1. Неймар забил гол с пенальти.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.



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