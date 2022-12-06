Неймар был признан лучшим игроком матча сборной Бразилии с Южной Кореей

Вчера проходил матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.
Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар был признан лучшим игроком этого матча, сообщает официальный сайт ФИФА.
Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии, которая ранее победила Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе
- 6 декабря 2022
-
04:22
-
04:12
-
03:48
-
03:40
-
03:38
-
03:24
-
03:04
-
02:46
-
02:44
-
02:44
-
02:41
-
02:35
-
02:24
-
02:06
-
01:57
-
01:45
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:40
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:15
-
00:05
- 5 декабря 2022
-
23:55
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:55