Неймар был признан лучшим игроком матча сборной Бразилии с Южной Кореей

Вчера проходил матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи. Команды встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.



Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар был признан лучшим игроком этого матча, сообщает официальный сайт ФИФА.



Бразильцы в четвертьфинале сыграют с командой Хорватии, которая ранее победила Японию. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, в серии пенальти хорваты были сильнее – 3:1. Игра 1/4 финала состоится 9 декабря (18:00 мск).



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.



Фейковый Неймар гуляет по Дохе