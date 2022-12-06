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Паулу Бенту ушёл с поста главного тренера сборной Южной Кореи

Паулу Бенту ушёл с поста главного тренера сборной Южной Кореи
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Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту объявил о своём уходе с поста главного тренера команды после поражения от национальной команды Бразилии (1:4) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Нужно думать о будущем и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято ещё в сентябре. Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали все свои силы и я рад и горд, тчо был их тренером», — приводит слова Паулу Бенту Sky Sports.

Паулу Бенту возглавлял сборную Кореи с 2018 года.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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