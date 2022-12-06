Милошевич рассказал, что считает Нобоа одним из лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа одним из лучших легионеров в истории российского футбола, а также заявил, что удивлен невызовом эквадорца в национальную сборную на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Когда я играл в «Рубине», с нами играл молодой эквадорский паренек. Это был Кристиан Нобоа. Все ждали, что такой талантливый футболиста может стать не только сильнейшим в России, но и в каком-то европейском клубе. Даже тогда, в юном возрасте, Кристиан показывал фантастические умения. Это действительно дар и талант.
Ему 37 лет? Ну и что. Я не удивлен, что и в таком возрасте Нобоа является звездой РПЛ, много забивает и отдает много голевых передач — настоящий мозг команды, который является одним из лучших легионеров в истории российского футбола.
Удивлен, почему такой мастер не был вызван в сборную Эквадора на этот чемпионат мира. Не мое дело комментировать решения других тренеров, но с Кристианом Нобоа сборная Эквадора смогла бы выйти в плей-офф этого чемпионата мира», — приводит слова Милошевича Sport24.
В текущем сезоне РПЛ Нобоа провел 15 матчей, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.
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