Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Машаду — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА: он еще не принял никаких решений

Агент Машаду — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА: он еще не принял никаких решений
Комментарии

Футбольный агент Жорже Машаду высказался о будущем своего клиента, бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — приводит слова Машаду Sport24.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщалось, что футболист вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы выступать за другую команду.

Всего в составе ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 47 результативных передач. Также на его счету 33 матча за сборную России, в которых он забил пять голов.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Ранее он играл за бразильский «Гремио».

Новость по теме
Никола Влашич: время в ЦСКА было великолепным! Возможно, лучший период в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022