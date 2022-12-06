Агент Машаду — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА: он еще не принял никаких решений

Футбольный агент Жорже Машаду высказался о будущем своего клиента, бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.



«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — приводит слова Машаду Sport24.



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщалось, что футболист вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы выступать за другую команду.



Всего в составе ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 47 результативных передач. Также на его счету 33 матча за сборную России, в которых он забил пять голов.



Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Ранее он играл за бразильский «Гремио».