Агент Машаду — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА: он еще не принял никаких решений

Футбольный агент Жорже Машаду высказался о будущем своего клиента, бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.
«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант в возвращением в ЦСКА? Он еще не принял никаких решений», — приводит слова Машаду Sport24.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщалось, что футболист вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы выступать за другую команду.
Всего в составе ЦСКА Фернандес провёл 329 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 47 результативных передач. Также на его счету 33 матча за сборную России, в которых он забил пять голов.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Ранее он играл за бразильский «Гремио».
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