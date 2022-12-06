Сон — об игре с Бразилией: игроки отдали себя без остатка, горжусь ими

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин прокомментировал игру национальной команды с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.



«Мы выложились полностью, не вините нас. Стоит лишь дать одному из игроков Бразилии пространство – они забивают.



Не хочу винить никого из наших игроков – они отдали себя без остатка. Я очень горжусь тем, чего они добились», – приводит слова Сона официальный сайт FIFA.



Сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии со счетом 4:1.



Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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