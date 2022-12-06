Бышовец: у клубов будут большие расходы, не все могут позволить себе переход в Азию

Бывший главный тренер Южной Кореи по футболу Анатолий Бышовец назвал причины, по которым РФС не стоит переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).



«Если говорить о причинах почему нам не надо переходить в Азию, то нужно понимать, насколько реален переход РФС в Азиатскую конфедерацию. Надо для себя определить, что там будут играть национальная команда и клубы. У клубов будут очень большие расходы, не многие могут себе это позволить. Также в сложности будут входить климатические условия Азии. Ну и сам уровень футбола там другой. Чисто с психологической точки зрения для наших команд больше мотивации играть в Европе — Лиге чемпионов, Лиге Европы. На эти ориентиры закладываются амбиции игроков и тренеров.



Вообще наш футбол на данный момент отличается от азиатского уровнем функциональной подготовки. Мы видим, что сборные Южной Кореи и Японии уже играют на таких скоростях, что они предоставляют большие проблемы лучшим национальным командам Европы», — приводит слова Бышовца Metaratings.

Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в ближайшее время будет обсуждаться вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.