Алисон: мы вместе с Пеле, он не один. You’ll never walk alone

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле.

«Все знают, что со здоровьем Пеле не всё хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола. Это лишь маленькое сообщение от нашей команды, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. You’ll never walk alone, он не будет наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца.



Если мы сможем сразиться здесь, на ЧМ, выигрывать матчи для него и выиграть турнир для него – мы это сделаем», — приводит слова Беккера AS.

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу. Позже появилась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

