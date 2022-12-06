Тренер Марокко: матч с Испанией – шанс оставить след в истории марокканского футбола

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о грядущем матче своей сборной с начиональной командой Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Это будет очень сложный матч, мы будем противостоять одной из лучших команд мира и фавориту на победу в турнире. Если мы выбьем их, это будет сюрприз для нас, для всей страны. Мы очень хорошо знаем оппонента. У нас много игроков, играющих в Испании. Не ищем мотивации в том, что пишет испанская пресса. Просто выходим играть и всё.



Мне нравится футбольная культура, которая много лет никогда не меняется – «тики-така». По ней вы всегда можете узнать, что играет Испания. Этот матч — шанс, чтобы оставить след в истории марокканского футбола, но я не хочу чрезмерного давления на игроков», — приводит слова Реграги Marca.

Напомним, матч между Испанией и Марокко состоится сегодня, 6 декабря.

Танец игроков сборной Испании