Президент федерации футбола Уругвая: кто-то кашлянул рядом с Роналду — они ставят пенальти

Президент федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо раскритиковал работу арбитров на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.
«Двое арбитров, совершивших серьёзные ошибки в наших играх, больше не будут судить на чемпионате мира.
В других матчах группы также были нарушения. Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», — приводит слова Алонсо A Bola.
Напомним, 2 декабря проходил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. Финальный свисток Даниэля Зиберта зафиксировал победу уругвайцев со счётом 2:0.
Однако этот результат не позволил сборной Уругвая выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. Из группы H в следующую стадию чемпионата мира прошли Португалия (6) и Южная Корея (4). У корейцев и уругвайцев равное количество очков, но Корея забила больше голов на турнире.
Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая
- 6 декабря 2022
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