Президент федерации футбола Уругвая: кто-то кашлянул рядом с Роналду — они ставят пенальти

Президент федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо раскритиковал работу арбитров на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.

«Двое арбитров, совершивших серьёзные ошибки в наших играх, больше не будут судить на чемпионате мира.



В других матчах группы также были нарушения. Кто-то просто кашлянул рядом с Криштиану Роналду, а они ставят пенальти», — приводит слова Алонсо A Bola.

Напомним, 2 декабря проходил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. Финальный свисток Даниэля Зиберта зафиксировал победу уругвайцев со счётом 2:0.



Однако этот результат не позволил сборной Уругвая выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. Из группы H в следующую стадию чемпионата мира прошли Португалия (6) и Южная Корея (4). У корейцев и уругвайцев равное количество очков, но Корея забила больше голов на турнире.

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