Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никола Влашич рассказал, как отнёсся к отстранению России от футбола

Никола Влашич рассказал, как отнёсся к отстранению России от футбола
Комментарии

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич высказался об отстранении России от мирового футбола.

«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в данный момент Никола Влашич выступает за итальянский «Торино» в Серии А на правах аренды. У «быков» есть опция выкупа хорватского футболиста, но пока неизвестно, активируют ли они этот пункт. Влашич перешёл из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм» летом 2021 года за сумму около € 30 млн.

Полное интервью с Николой Влашичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022