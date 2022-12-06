Никола Влашич рассказал, как отнёсся к отстранению России от футбола

Полузащитник итальянского «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич высказался об отстранении России от мирового футбола.
«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в данный момент Никола Влашич выступает за итальянский «Торино» в Серии А на правах аренды. У «быков» есть опция выкупа хорватского футболиста, но пока неизвестно, активируют ли они этот пункт. Влашич перешёл из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм» летом 2021 года за сумму около € 30 млн.
Полное интервью с Николой Влашичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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