Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго». «Зенит» не намерен продавать игрока
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в бразильский «Фламенго», сообщает Torcedores.com со ссылкой на одного из представителей игрока.
По сведениям источника, санкт-петербургский клуб не намерен продавать футболиста и не ведёт переговоров о его трансфере. Источник также сообщает, что финансовое положение бразильского клуба не позволяет ему осуществить переход Клаудиньо.
Напомним, ранее Globo Esporte сообщал о том, что «Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России — 2021/2022 и Суперкубок России 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.
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