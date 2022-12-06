Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго». «Зенит» не намерен продавать игрока

Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго». «Зенит» не намерен продавать игрока
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в бразильский «Фламенго», сообщает Torcedores.com со ссылкой на одного из представителей игрока.

По сведениям источника, санкт-петербургский клуб не намерен продавать футболиста и не ведёт переговоров о его трансфере. Источник также сообщает, что финансовое положение бразильского клуба не позволяет ему осуществить переход Клаудиньо.

Напомним, ранее Globo Esporte сообщал о том, что «Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России — 2021/2022 и Суперкубок России 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

Новость по теме
Globo Esporte: «Фламенго» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Клаудиньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022