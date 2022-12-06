Клаудиньо не перейдёт во «Фламенго». «Зенит» не намерен продавать игрока

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не перейдёт в бразильский «Фламенго», сообщает Torcedores.com со ссылкой на одного из представителей игрока.

По сведениям источника, санкт-петербургский клуб не намерен продавать футболиста и не ведёт переговоров о его трансфере. Источник также сообщает, что финансовое положение бразильского клуба не позволяет ему осуществить переход Клаудиньо.

Напомним, ранее Globo Esporte сообщал о том, что «Фламенго» заинтересован в подписании Клаудиньо.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России — 2021/2022 и Суперкубок России 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.