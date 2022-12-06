Влашич: ещё в ЦСКА нам говорили, что Миранчук — хороший игрок и надо приглядывать за ним

Полузащитник сборной Хорватии и «Вест Хэма» Никола Влашич, который этот сезон проводит на правах аренды в «Торино», высказался о своём одноклубнике — российском хавбеке Алексее Миранчуке.



«Про Миранчука могу сказать только самое лучшее. Помню наши битвы в РПЛ, когда ЦСКА играл против «Локомотива». Ещё тогда тренер нам постоянно говорил, что Миранчук — хороший игрок и надо приглядывать за ним. Сейчас я узнал его ещё лучше. Его качества видны сразу: техничный, отлично видит поле. Пашалич мне тоже говорил, что он потрясающий», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.

Полузащитник защищает цвета сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре. «Клетчатые» пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с Бразилией.