Никола Влашич назвал главное воспоминание за время игры в ЦСКА

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который ранее выступал за московский ЦСКА, рассказал, какой период выступлений за армейцев запомнился ему больше всего.



«Главное воспоминание о России? Молодость нашего ЦСКА в первом сезоне. Мы были очень голодные. В каждой игре мы доминировали, доминировали, доминировали, но проигрывали! Нам просто не хватало опыта. Если бы у нас было чуть больше опыта, мы бы выиграли РПЛ в том сезоне. Мы играли в лучший футбол в лиге, а Чалов тогда стал лучшим бомбардиром — он тоже потрясающий. Я всегда буду помнить это», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За московский клуб Никола Влашич провёл 86 матчей, в которых забил 28 голов.