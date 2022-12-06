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Никола Влашич назвал главное воспоминание за время игры в ЦСКА

Никола Влашич назвал главное воспоминание за время игры в ЦСКА
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Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который ранее выступал за московский ЦСКА, рассказал, какой период выступлений за армейцев запомнился ему больше всего.

«Главное воспоминание о России? Молодость нашего ЦСКА в первом сезоне. Мы были очень голодные. В каждой игре мы доминировали, доминировали, доминировали, но проигрывали! Нам просто не хватало опыта. Если бы у нас было чуть больше опыта, мы бы выиграли РПЛ в том сезоне. Мы играли в лучший футбол в лиге, а Чалов тогда стал лучшим бомбардиром — он тоже потрясающий. Я всегда буду помнить это», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За московский клуб Никола Влашич провёл 86 матчей, в которых забил 28 голов.

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