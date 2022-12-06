Влашич: помню Захаряна — крутой игрок. Желаю ему перейти в «Челси»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который ранее выступал за ЦСКА, высказался об атакующем хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.



«Захарян? О, я помню его. Правда, я сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.

Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.