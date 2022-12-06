Бразилец Ришарлисон обратился к Сону после разгромной победы над Кореей в 1/8 ЧМ-2022
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, выступающий вместе с форвардом Сон Хын Мином за «Тоттенхэм», обратился к футболисту после разгромной победы над Южной Кореей (4:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
«Знаю, как сильно ты боролся за то, чтобы быть здесь, и поэтому ты герой для своего народа», — написал Ришарлисон в «Твиттере».
30-летний Сон в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре провёл на поле все 360 минут, отметившись результативной передачей. Он также является капитаном команды.
25-летний Ришарлисон в трёх встречах за сборную Бразилии на турнире забил три гола и отдал результативную передачу. В четвертьфинале турнира бразильцы сыграют со сборной Хорватии.
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022. Видеоролик:
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