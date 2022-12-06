Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта рассказал о сильных сторонах сборной Марокко

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта рассказал о сильных сторонах сборной Марокко
Комментарии

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался о сборной Марокко в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Матч состоится сегодня, 6 декабря (18:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Молодая Испания вернёт себе Кубок мира? Шансы «Красной фурии» в 1/8 финала ЧМ-2022 Молодая Испания вернёт себе Кубок мира? Шансы «Красной фурии» в 1/8 финала ЧМ-2022
Главная «тёмная лошадка» ЧМ-2022? Шансы Марокко в 1/8 финала с Испанией Главная «тёмная лошадка» ЧМ-2022? Шансы Марокко в 1/8 финала с Испанией

«Против Марокко очень тяжело создавать моменты. У них чёткая идея, сильное нападение, качественная полузащита, крайние защитники, способные атаковать. Они набрали семь очков в группе – никто не набрал больше, только две сборные сумели показать такой результат (Нидерланды и Англия). У них лишь один пропущенный мяч и пять забитых, команда Марокко сумела обыграть Бельгию и сыграть вничью с Хорватией.

А ещё у них есть Хаким Зиеш, у него невероятная левая нога. Мы должны сделать так, чтобы он как можно меньше сумел проявить себя», — приводит слова защитника The Guardian.

Новость по теме
Коке: спросили Гави, пригласит ли он нас на барбекю с королём Испании

Фанат Марокко срывает бельгийский флаг

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022