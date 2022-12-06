Испанский защитник Сесар Аспиликуэта рассказал о сильных сторонах сборной Марокко

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта высказался о сборной Марокко в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Матч состоится сегодня, 6 декабря (18:00 мск). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Против Марокко очень тяжело создавать моменты. У них чёткая идея, сильное нападение, качественная полузащита, крайние защитники, способные атаковать. Они набрали семь очков в группе – никто не набрал больше, только две сборные сумели показать такой результат (Нидерланды и Англия). У них лишь один пропущенный мяч и пять забитых, команда Марокко сумела обыграть Бельгию и сыграть вничью с Хорватией.



А ещё у них есть Хаким Зиеш, у него невероятная левая нога. Мы должны сделать так, чтобы он как можно меньше сумел проявить себя», — приводит слова защитника The Guardian.

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