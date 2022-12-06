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Ришарлисон пообещал повторить известную причёску Роналдо в случае победы на ЧМ-2022

Ришарлисон пообещал повторить известную причёску Роналдо в случае победы на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон встретился с легендарным форвардом латиноамериканской сборной Роналдо после матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:1). Между действующим и бывшим футболистом состоялся забавный диалог, который приводит Globo.

Роналдо. Впереди ещё три игры. Ты должен научить меня танцу голубя. Он заставил танцевать даже Тите (смеётся). В случае победы на ЧМ тебе придётся сделать такой же гребешок, как был у меня!

Ришарлисон. Я сделаю такое же пятно на голове, да! После шестого титула (улыбается). Мы не собираемся давать хейтерам передышку.

Напомним, на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Бразилия прошла Южную Корею (4:1). В четвертьфинале бразильцы встретятся с национальной командой Хорватии.

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