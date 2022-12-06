Ди Марцио: «ПСЖ» согласовал новый контракт с Марко Верратти

Итальянский полузащитник Марко Верратти и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта до 2026 года. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. По сведениям источника, одной из целей Верратти в клубе остаётся победа в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают контракт, который должны подписать до возобновления сезона в чемпионате Франции в декабре. Текущее соглашение 30-летнего Марко Верратти с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Итальянский полузащитник перешёл в парижский клуб в 2012 году. За столичную команду он сыграл 256 матчей и стал автором пяти голов.



«ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

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