Ди Марцио: «ПСЖ» согласовал новый контракт с Марко Верратти
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Итальянский полузащитник Марко Верратти и «ПСЖ» согласовали условия нового контракта до 2026 года. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте. По сведениям источника, одной из целей Верратти в клубе остаётся победа в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что стороны обсуждают контракт, который должны подписать до возобновления сезона в чемпионате Франции в декабре. Текущее соглашение 30-летнего Марко Верратти с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Итальянский полузащитник перешёл в парижский клуб в 2012 году. За столичную команду он сыграл 256 матчей и стал автором пяти голов.
«ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.
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