«Атлетико» готов бесплатно подписать защитника Чаглара Сëюнджю из «Лестера»
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Контракт турецкого защитника Чаглара Сëюнджю с английским «Лестером» истекает в конце нынешнего сезона. Стороны ещё не договорились о продлении, чем и хотят воспользоваться мадридский «Атлетико» и «Рома», желающие подписать игрока на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
26-летний Сëюнджю стал игроком «Лестера» в августе 2018 года, за него заплатили «Фрайбургу» больше € 21 млн. В нынешнем сезоне защитник в шести матчах во всех турнирах провёл на поле 432 минуты, не отметившись результативными действиями. Нынешняя рыночная стоимость Сëюнджю оценивается в € 22 млн, на пике (в мае 2021 года) она составляла € 45 млн.
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