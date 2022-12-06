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«Барселона» не собирается продавать Кессье зимой, хотя имеет по нему предложения

«Барселона» не собирается продавать Кессье зимой, хотя имеет по нему предложения
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«Барселона» не планирует продавать своего полузащитника Франка Кессье в зимнее трансферное окно, несмотря на наличие предложений по нему, информирует Marca.

Согласно сведениям источника, Кессье не проходит в стартовый состав «Барселоны», но клуб не хочет отпускать его из-за дефицита игроков в линии полузащиты. Кроме того, из-за рамок финансового фэйр-плей каталонцы не смогут приобрести замену Кессье. В связи с этим сине-гранатовые отклонили по Франку три предложения — от «Наполи», «Интера» и клуба АПЛ.

25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.

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