Сака вспомнил, как Анри позвонил ему после промаха в решающем пенальти на Евро-2020

Нападающий сборной Англии и «Арсенала» Букайо Сака рассказал, как после промаха в серии пенальти в финале чемпионата Европы – 2020 с Италией ему позвонил бывший форвард «канониров» Тьерри Анри. Тогда Сака столкнулся с различными оскорблениями, в том числе на расовой почве.

«Тьерри позвонил мне (после того, как Букайо не реализовал пенальти в финале Евро-2020. — Прим. «Чемпионата»). Он проявил сильный характер, чтобы получить мой номер и связаться со мной. После большинства игр «Арсенала» он обращается ко мне, и он по-прежнему увлечён клубом. Тьерри — удивительный человек. Они с Робером Пиресом поддерживают меня и по сей день. Я благодарен им. Конечно, на поле они были великолепны и выиграли серебро для «Арсенала». Они легенды», — приводит слова Саки Goal.

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