Газзаев: с Кореей бразильцы устроили футбольный спектакль. Будто лет 20 вместе играют

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о победе Бразилии над Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счётом 4:1.
«Ещё до начала чемпионата мира прогнозировалось, что Бразилия, Франция и Аргентина станут основными претендентами на победу в турнире. Вчера бразильцы просто устроили настоящий футбольный спектакль. Сборная Бразилии играет сыгранно: такое ощущение, что они уже лет 20 вместе играют. У них есть взаимопонимание, индивидуальные качества, командные действия, физическое состояние — всё это блестяще. Это действительно реальные претенденты на победу на чемпионате мира.
Что касается предстоящего матча с хорватами, то у Хорватии опытная команда. Однако им будет сложно с бразильцами. Если чего-то сверхъестественного не случится, то бразильцы выйдут в полуфинал, а затем дойдут до финала», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 декабря 2022
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