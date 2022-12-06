«Вест Хэм» может уволить Дэвида Мойеса из-за разногласий с руководством

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть занимаемую должность из-за напряжённых отношений с сопредседателем клуба Дэвидом Салливаном по вопросу трансферов. Об этом сообщает Football Insider.

59-летний Мойес впервые возглавил «молотобойцев» в ноябре 2017 года и проработал в клубе до мая 2018 года. Второй заход шотландского специалиста в «Вест Хэм» состоялся 29 декабря 2019 года и продолжается до сих пор. Его контракт с английской командой рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» в 15 матчах английской Премьер-лиги набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. В Лиге конференций «Вест Хэм» набрал 18 очков из 18 возможных в группе с «Андерлехтом» (Бельгия), «Силькеборгом» (Дания) и «ФКСБ» (Румыния).

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