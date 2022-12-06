Кокорин: Аргентина или Бразилия? Пусть ЧМ выиграет Неймар, у Месси всё неплохо сложилось
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Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, какие сборные поддерживает на чемпионате мира в Катаре.
«Кто выиграет чемпионат мира? Хотелось бы, чтобы либо Аргентина, либо Бразилия. За них переживаю. Если будет финал Аргентина — Бразилия, буду за бразильцев. Люблю Месси, но у него и так всё неплохо сложилось. Пусть Неймар выиграет. Просто если Месси выиграет чемпионат мира, это будет непревзойдённый человек по достижениям. Но на самом деле без разницы. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Кокорина Sport24.
Отметим, что Бразилия и Аргентина не смогут встретиться в финале чемпионата мира в Катаре. Если команды преодолеют барьер 1/4 финала, их ждёт очное противостояние в полуфинале турнира.
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