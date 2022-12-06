Болельщик обвинил Это’О в избиении и назвал причину конфликта

Алжирский болельщик обвинил в избиении бывшего нападающего «Анжи», «Челси», «Барселоны», «Интера», а ныне президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О. По словам алжирца, причиной конфликта стал вопрос об арбитре Бакари Гассаме. Ранее в СМИ появлялась информация, что Это'О якобы предлагал взятку судье Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из ЧМ-2022.
«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили.
Тема Гассамы беспокоит многих. Это’О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в своих соцсетях.
Человек, похожий на Самуэля Это'О, подрался на ЧМ в Катаре:
- 6 декабря 2022
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