Болельщик обвинил Это’О в избиении и назвал причину конфликта

Алжирский болельщик обвинил в избиении бывшего нападающего «Анжи», «Челси», «Барселоны», «Интера», а ныне президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О. По словам алжирца, причиной конфликта стал вопрос об арбитре Бакари Гассаме. Ранее в СМИ появлялась информация, что Это'О якобы предлагал взятку судье Гассаме, из-за чего Камерун могли исключить из ЧМ-2022.

«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили.

Тема Гассамы беспокоит многих. Это’О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы разговаривать с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в своих соцсетях.

Человек, похожий на Самуэля Это'О, подрался на ЧМ в Катаре: