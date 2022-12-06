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«Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят подписать Гвардиола

«Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят подписать Гвардиола
Эден Азар и Йошко Гвардиол
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Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол входит в сферу интересов четырёх европейских топ-клубов. Речь идёт об английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанских «Реале» и «Барселоне». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенбург в «Твиттере».

Гвардиол 11 лет провёл в структуре загребского «Динамо». Летом 2021 года «Лейпциг» выкупил его контракт за € 18,8 млн. Сейчас рыночная стоимость Гвардиола оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне защитник в 19 матчах во всех турнирах забил один гол. Соглашение между командами истекает в 2027 году.

Сейчас Гвардиол в составе сборной Хорватии выступает на чемпионате мира в Катаре. Его команда дошла до четвертьфинала, где сыграет со сборной Бразилии.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:

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