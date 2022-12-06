Ральф Рангник — один из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии

Немецкий футбольный союз рассматривает четырёх кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии, сообщает «твиттер» Bayern & Germany.



На должность, которая освободилась после увольнения Оливера Бирхоффа, претендуют Маттиас Заммер, Лотар Маттеус, Фреди Бобич, а также Ральф Рангник, который ранее занимал должность руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».



Оливер Бирхофф работал в Немецком футбольном союзе с 2004 года.



В эпоху Бирхоффа сборная Германии доходила как минимум до полуфинала шести чемпионатов мира и Европы подряд и завоевала титул чемпиона мира в 2014 году. Кроме того, немцы выиграли Кубок конфедераций 2017 года и два титула чемпиона Европы до 21 года.



Напомним, сборная Германии заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

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