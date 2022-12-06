Сергей Юран рассказал, за счёт чего сборная Хорватии обыграла Японию на ЧМ-2022

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, за счёт чего Хорватия обыграла Японию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти сильнее были «клетчатые» — 3:1.
«Не стоит говорить о везении. Если хорваты выигрывают и идут дальше, то они заслужили. Матч был интересным. Японцы здорово выглядели в первом тайме. Но здесь играет колоссальную роль опыт. У Хорватии очень опытные бойцы: они прошли много чемпионатов Европы и мира. Конечно, они и помастеровитее.
Японцам не хватило уверенности и опыта. Концовку матча команды доводили до дополнительного времени. В первом дополнительном тайме обе команды огрызались, а во вторые 15 минут играли по счёту, доводя матч до серии пенальти. Здесь уже решает психология. Нужно отдать должное вратарю Хорватии. Всё закономерно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 декабря 2022
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