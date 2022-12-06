Агент уругвайского форварда Родриго сообщил о переговорах «Крыльев Советов» с «Нэшвиллом»

Эдгардо Ласалвия, агент уругвайского форварда Родриго, рассказал о переговорах по поводу перехода своего клиента в самарские «Крылья Советов».



«Крылья Советов» действительно ведут переговоры о переходе уругвайского нападающего Родриго. Сейчас Родриго выступает за «Эспаньолу», но права на него по-прежнему принадлежат «Нэшвиллу», — сказал Ласалвия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Родриго, который на правах аренды выступает за чилийскую «Эспаньолу», в текущем сезоне провёл 33 матча во всех турнирах и забил 10 голов.

Ранее издание En Cancha сообщало, что «Крылья» арендуют футболиста с правом выкупа.

Самарская команда после 17 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков.