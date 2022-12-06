Англичанин Уилшир высказался об экс-одноклубнике Жиру перед матчем с Францией на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался о своём бывшем одноклубнике Оливье Жиру, представляющем сборную Франции и «Милан». Французы и англичане сыграют в четвертьфинале чемпионата мира.

«А что насчёт моего старого товарища по «Арсеналу» Оливье Жиру? Нападающий «Милана» стал лучше с тех пор, как переехал в Италию и покинул Премьер-лигу, где он изо всех сил пытался получить место в стартовом составе. Ему за 30, но он в хорошей форме, и его гол в ворота Польши получился классным», — приводит слова Уилшира The Sun.

36-летний Жиру в матче с Польшей забил свой 52-й гол в составе сборной Франции и стал её лучшим бомбардиром, опередив Тьерри Анри.

Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции перед стартом ЧМ-2022. Видеоролик: