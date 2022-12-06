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Тренер Бразилии Тите рассказал, почему решился на «танец голубя» вместе с Ришарлисоном

Тренер Бразилии Тите рассказал, почему решился на «танец голубя» вместе с Ришарлисоном
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Главный тренер Бразилии Тите, принявший участие в «танце голубя» после гола форварда Ришарлисона в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1), объяснил, почему решился на его исполнение.

«Я стараюсь подстраиваться под своих игроков. Они очень молоды и любят танцевать и шутить. Они сказали, что я должен научиться делать эти движения, которые достаточно сложные. Там был Ришарлисон, и я сказал: «Что это за танец?», а затем добавил: «Если ты это сделаешь, то я сделаю это».

Есть разные люди, которые скажут, что это было неуважительно. Я знаю, что всегда и везде снимают, но я не хотел, чтобы это было неверно истолковано», — приводит слова Тите Goal.

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