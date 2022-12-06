Англичанин Шоу считает, что его команде не нужно акцентировать всё внимание на Мбаппе

Защитник сборной Англии Люк Шоу считает, что его команде не стоит акцентировать всё внимание в защите на нападающем Килиане Мбаппе в предстоящем матче со сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира.

«Очевидно, что после его выступления в матче с Польшей о Килиане будет ещё больше разговоров, но мы и так знаем, что он игрок мирового уровня. Думаю, было бы очень наивно с нашей стороны сосредоточиваться исключительно на нём. Они не зря являются действующими чемпионами мира, и нам нужно сосредоточиться на них как на всей команде. У Франции блестящие игроки на всех линиях, поэтому мы не собираемся полностью сосредоточиться только на Мбаппе», — приводит слова Шоу Goal.

Матч между Францией и Англией в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре состоится 10 декабря.

Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион. Видеоролик: