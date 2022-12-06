Роднина — об отсутствии России на ЧМ-2022: у наших болельщиков будет меньше разочарований
Поделиться
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу в Катаре. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации.
«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — приводит слова Ирины Родниной Legalbet.
Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
13:35
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:24
-
12:24
-
12:10
-
11:54
-
11:48
-
11:46
-
11:42
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:24
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:51
Партнерский контент