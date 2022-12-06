Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роднина — об отсутствии России на ЧМ-2022: у наших болельщиков будет меньше разочарований

Роднина — об отсутствии России на ЧМ-2022: у наших болельщиков будет меньше разочарований
Комментарии

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу в Катаре. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации.

«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — приводит слова Ирины Родниной Legalbet.

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.

На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022