Роднина — об отсутствии России на ЧМ-2022: у наших болельщиков будет меньше разочарований

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу в Катаре. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации.

«Уровень чемпионата мира и последних товарищеских матчей сборной России? Я не сравниваю товарищеские встречи и официальные матчи. Не знаю, было бы что делать сборной России на чемпионате мира или нет. Я только знаю одно: у наших болельщиков, любителей футбола будет меньше разочарований. Будет больше впечатлений», — приводит слова Ирины Родниной Legalbet.

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мировое первенство по футболу.