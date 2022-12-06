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«Мне сказали успокоить его». Аспиликуэта — о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании

«Мне сказали успокоить его». Аспиликуэта — о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании
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Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта вспомнил матч полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1), который прошёл в октябре 2021 года. В той встрече за команду дебютировал полузащитник «Барселоны» Гави, которому было 17 лет.

«Это новое поколение. Иногда вы помогаете, но теперь у детей такая уверенность! Возьмем дебют Гави. Мне сказали: «Успокойте его». Что значит «успокойте его»? Обычно вы должны заставить их двигаться, подтолкнуть их. Нет, нет, это не про него: в дебютном матче Гави людей «пинал». Я подумал: «Я никак не мог сделать похожее в 17 лет», — приводит слова Аспиликуэты The Guardian.

На сегодняшний момент у 18-летнего Гави 16 проведённых матчей за национальную команду и три гола.

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