«Мне сказали успокоить его». Аспиликуэта — о дебюте 17-летнего Гави за сборную Испании
Поделиться
Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта вспомнил матч полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Италии (2:1), который прошёл в октябре 2021 года. В той встрече за команду дебютировал полузащитник «Барселоны» Гави, которому было 17 лет.
«Это новое поколение. Иногда вы помогаете, но теперь у детей такая уверенность! Возьмем дебют Гави. Мне сказали: «Успокойте его». Что значит «успокойте его»? Обычно вы должны заставить их двигаться, подтолкнуть их. Нет, нет, это не про него: в дебютном матче Гави людей «пинал». Я подумал: «Я никак не мог сделать похожее в 17 лет», — приводит слова Аспиликуэты The Guardian.
На сегодняшний момент у 18-летнего Гави 16 проведённых матчей за национальную команду и три гола.
Комментарии
- 6 декабря 2022
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:07
-
13:49
-
13:47
-
13:39
-
13:35
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:24
-
12:24
-
12:10
-
11:54
-
11:48
-
11:46
-
11:42
-
11:35
-
11:23
-
11:20
Партнерский контент