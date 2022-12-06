Дмитрий Булыкин: Япония провалила серию пенальти. Но игра с Хорватией была равной

Экс-форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Хорватии над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти голкипер «клетчатых» Доминик Ливакович сумел отразить три из четырёх ударов соперника. Хорваты выиграли серию — 3:1.



«Серия пенальти — это всегда лотерея. Япония провалила серию пенальти, но игра была равная. Победить могли обе команды. Хорваты были удачливее, но это всегда лотерея», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале турнира команда Златко Далича встретится с командой Бразилии.

На чемпионате мира в России «клетчатые» дошли до финала, где уступили Франции — 2:4.