Дмитрий Булыкин: Япония провалила серию пенальти. Но игра с Хорватией была равной
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Экс-форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Хорватии над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти голкипер «клетчатых» Доминик Ливакович сумел отразить три из четырёх ударов соперника. Хорваты выиграли серию — 3:1.
«Серия пенальти — это всегда лотерея. Япония провалила серию пенальти, но игра была равная. Победить могли обе команды. Хорваты были удачливее, но это всегда лотерея», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В четвертьфинале турнира команда Златко Далича встретится с командой Бразилии.
На чемпионате мира в России «клетчатые» дошли до финала, где уступили Франции — 2:4.
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