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Алжирец, обвинивший Это’О в избиении, обратился в полицию Катара

Алжирец, обвинивший Это’О в избиении, обратился в полицию Катара
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Алжирский болельщик, обвинивший в избиении бывшего нападающего «Анжи», «Челси», «Барселоны», «Интера», а ныне президента Камерунской федерации футбола Самуэля Это’О, обратился в полицию Катара. Он рассказал, что ему запрещают публиковать видео, которое используется в рамках расследования.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Всё, что я рассказал, – это самые мелкие детали. Всё остальное полиция проверяет по видео», — написал алжирец в своих соцсетях.

Ранее алжирец рассказал о причине конфликта с Самуэлем Это’О. По его словам, он задал футболисту провокационный вопрос.

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