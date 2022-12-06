Силкин: на ЧМ Бразилия играет на бешеных скоростях. Отнесутся несерьёзно — сразу прогорят

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.



«Создавать сложнее, чем разрушать. У Бразилии всё получалось так хорошо, всё по делу. Бразильцы сразу использовали ошибку, а затем пенальти. 2:0 — это уже было большое преимущество.



Бразильцы играют организованно и на бешеных скоростях. При быстром голе разваливается любая команда. Это не говорит о том, что они станут чемпионами мира. У них очень хорошая команда и самая перспективная. Но если хотя бы к одному сопернику, матчу они отнесутся несерьёзно, то сразу же прогорят», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1/8 финала финала чемпионата мира бразильцы обыграли Южную Корею со счётом 4:1. В четвертьфинале турнира им предстоит встреча с командой Хорватии.