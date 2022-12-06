Непомнящий: корейцы в первые 30 минут не знали, что делать. Япония — крепкий орешек

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о выступлении азиатских команд в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Южная Корея уступила Бразилии — 1:4, Япония в матче с Хорватией уступила в серии пенальти — 1:3.
«Как я и ожидал, корейцы сыграли на своём уровне, они, бедные, не знали, что делать первые 30 минут, потому что бразильцы явные фавориты вообще, по-моему, в этом турнире. Никаких шансов у Кореи не было.
А вот что касается японцев, то они в очередной раз показали, что это крепкий орешек. Это при том, что хорваты показали свою лучшую игру в этом розыгрыше – это был их самый достойный матч, они переигрывали японцев, но не настолько, чтобы всё закончилось в основное время. Так что их победа по пенальти как бы тоже справедлива», — приводит слова Непомнящего «Комсомольская правда».
- 6 декабря 2022
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