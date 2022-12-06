Соболев: я рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев признался, что мало чего умеет делать по хозяйству. Футболист заявил, что может сделать только самые элементарные вещи.

«Что могу делать по хозяйству? Ой… Да ничего не могу сделать по хозяйству! Могу пропылесосить, посуду помыть и другие банальные вещи. Молотком гвоздь забить – это элементарно. Но, условно, поменять фильтр питьевой под раковиной я уже не могу. Поэтому иногда, когда папа приезжает, помогает мне что-то сделать по дому. А так я вообще в этом плане топор. Не знаю, можно ли так сказать? Рукожоп! Ничего не умею делать, только чуть-чуть ногами», — сказал Соболев в видео на официальном YouTube-канале сборной России.