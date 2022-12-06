Энрике в резкой форме ответил болельщику, пожелавшему оставить без воды Каталонию

Главный тренер Луис Энрике, который в свободное от чемпионата мира время проводит стрим-трансляции, рассказал, что вырученные деньги от донатов (пожертвований) пойдут онкологическому отделению больницы Сан-Пау в Барселоне. Они будут переданы детям, борющимся с раком.

Один из зрителей, видимо, выступающий против независимости Каталонии, в резкой форме высказался об этой идее:

«В Каталонию я бы даже не отправил воды», — написал зритель.

Ответ Луиса Энрике не заставил себя долго ждать:

«Ну, очень хорошо. Если вы не хотите отдавать свои деньги кому-то из-за того, где они родились, то я это уважаю и предпочитаю, чтобы вы не отдавали свои деньги. Если кто-то думает, что он лучше, родившись в том или ином месте, то нам не нужны ваши деньги», — сказал Энрике.

Танец игроков сборной Испании. Видеоролик: