Энрике в резкой форме ответил болельщику, пожелавшему оставить без воды Каталонию

Главный тренер Луис Энрике, который в свободное от чемпионата мира время проводит стрим-трансляции, рассказал, что вырученные деньги от донатов (пожертвований) пойдут онкологическому отделению больницы Сан-Пау в Барселоне. Они будут переданы детям, борющимся с раком.
Один из зрителей, видимо, выступающий против независимости Каталонии, в резкой форме высказался об этой идее:
«В Каталонию я бы даже не отправил воды», — написал зритель.
Ответ Луиса Энрике не заставил себя долго ждать:
«Ну, очень хорошо. Если вы не хотите отдавать свои деньги кому-то из-за того, где они родились, то я это уважаю и предпочитаю, чтобы вы не отдавали свои деньги. Если кто-то думает, что он лучше, родившись в том или ином месте, то нам не нужны ваши деньги», — сказал Энрике.
Танец игроков сборной Испании. Видеоролик:
- 6 декабря 2022
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