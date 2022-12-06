Александр Мостовой: Рангник в сборной Германии? Фантастика. Уму непостижимо

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой Ральф Рангник, бывший руководитель по спорту и развитию в «Локомотиве», является одним из кандидатов на пост генерального менеджера сборной Германии.

«Рангник может стать генеральным менеджером сборной Германии? Это просто фантастика. Фантазёры. Вот как тут реагировать? Так оно и бывает. Рангник имеет хороших агентов и связи, потому его везде пихают. Уму непостижимо, что в Германии не могут поставить футбольного человека», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После ухода из «Локомотива» Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед». 29 апреля 2022 года специалист подписал контракт до 2024 года со сборной Австрии.