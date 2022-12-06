Вратарь Уругвая Серхио Рочет описал свои эмоции после вылета с ЧМ-2022
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Вратарь сборной Уругвая Серхио Рочет прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира после группового этапа.
«Горечь, печаль — это то, что я чувствую, это то, что чувствует вся команда и что чувствует весь Уругвай. С другой стороны, я горжусь тем, что мы отдали всё. Мы не играли так, как раньше, но мы выложились на 100%… Нелегко дебютировать на чемпионате мира, даже в такой хорошей группе, как наша. Всё, что произошло потом, можно подытожить с грустью», — приводит слова Рочета Record.
29-летний Рочет выступает за уругвайский «Насьональ». Он дебютировал за национальную команду в январе 2022 года и провёл с тех пор 11 матчей, в которых пропустил четыре мяча и восемь раз сыграл «на ноль».
Топ-7 вратарей на ЧМ-2022. Видеоролик:
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