Силкин — о победе Хорватии: японцы забили гол и бросили играть. Они сами отдали игру
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе сборной Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира с Японией. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти голкипер «клетчатых» Доминик Ливакович отразил три из четырёх ударов соперника и принёс своей команде победу — 3:1.
«Хорваты заслужили победу. Если бы японцы играли так, как они начинали играть, то у них что-то бы получилось. А они забили один гол и бросили играть. После гола хорватов было ясно, что и дополнительное время не нужно, потому что японцы тянули до пенальти. Японцы сами отдали игру», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В четвертьфинале хорваты встретятся с командой Бразилии.
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- 6 декабря 2022
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