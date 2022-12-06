Романо опроверг слова Пике о возможном переходе Винисиуса в «Барселону» до «Реала»

Известный журналист Фабрицио Романо рассказал историю перехода бразильского нападающего Винисиуса Жуниора в мадридский «Реал» в 2018 году. Романо заявил, что футболист не рассматривал других вариантов.

«Предположения по нему были нормальными, поскольку Винисиус был лучшим талантом в Южной Америке, поэтому все клубы из Англии, Испании и Италии отправили своих скаутов, чтобы следить за ним. Тем не менее он всегда хотел перейти в «Реал», он хотел только в «Реал». У него никогда не было другого варианта», — написал Романо в своей колонке на Caught Offside.

Однако годом ранее бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявлял, что Винисиус связывался с ним, думая, что перейдёт в стан конкурентов «Реала». Позднее «сливочные» удвоили предложение и Жуниор оказался в их команде.

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