The Sun: Криштиану Роналду через адвокатов намерен забрать у «Ювентуса» свои € 20 млн

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступавший за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, намерен через адвокатов добиться выплаты со стороны итальянского клуба в размере € 20 млн. Об этом сообщает The Sun.
Ранее появилась информация, что эта сумма должна была быть выплачена 37-летнему футболисту даже в том случае, если он покинет клуб. Она полагалась за то, что Роналду пошёл на сокращение зарплаты в период пандемии. Позднее генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что, насколько ему известно, у клуба нет долгов перед Роналду.
Напомним, сейчас в отношении «Ювентуса» идёт проверка по делу о финансовых махинациях. Эксперт по спортивному праву Маттиа Грассани считает, что клуб могут исключить из Серии А.
Саудовцы празднуют победу над Аргентиной в стиле Роналду. Видеоролик:
- 6 декабря 2022
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