Ван Дейк — о Месси: никто не может закрыть его самостоятельно, Нидерландам нужен план

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о встрече с аргентинцем Лионелем Месси в четвертьфинале чемпионата мира.

«Сложность в том, что когда мы атакуем, он отдыхает где-то в углу или что-то в этом роде. Нужно быть очень острыми с точки зрения организации защиты. Они всегда ищут его, чтобы попытаться усложнить нам задачу в контратаках.



Это не ван Дейк против Месси и не матч Нидерландов с Месси, а игра Нидерландов и Аргентины. Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать хороший план», — приводит слова ван Дейка Goal.

В 1/8 финала Нидерланды были сильнее США (3:1), а Аргентина обыграла Австралию (2:1). Матч между командами состоится 9 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Месси умиляется, как его семья празднует его гол Австралии. Видеоролик: