Tuttosport: приоритет Моуринью в «Роме» — подписание форварда «Барселоны» Депая в январе

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, который недавно вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Нидерландов, входит в сферу интересов «Ромы». Главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью установил его переход в качестве приоритетного на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

Ранее появилась информация, что зимой «Барселона» готова бесплатно отпустить 28-летнего футболиста, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Депай перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл на поле 131 минуту в трёх матчах, отметившись одним голом.

Cейчас Депай находится в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира. В четвертьфинале его команда сыграет с Аргентиной.

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